Шольц і Фредеріксен обговорили безпеку Європи та допомогу Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність посилення оборонного потенціалу країн НАТО та Європейського Союзу. Він наголосив під час виступу перед зустріччю з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Берліні на важливості збільшення оборонних витрат через загрози з боку Росії.

Про це повідомляє Tagesshau.

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Олаф Шольц прокоментував повідомлення про нещодавні пошкодження ще одного підводного кабелю.

"Буквально вчора знову надійшли повідомлення про пошкодження ще одного підводного кабелю. Це свідчить про загрозу з боку російського тіньового флоту ", — сказав Олаф Шольц.

За словами Шольца, операція НАТО Baltic Sentry покращить захист Балтійського моря та критичної інфраструктури на морському дні.

"І ми згодні з тим, що ми повинні зміцнювати європейську частину НАТО і далі збільшувати витрати на оборону", — додав він.

Шольц закликав підтримувати Україну

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та Олаф Шольц разом підкреслили важливість протистояння впливу Росії та Китаю, а також закликала до посилення міжнародної координації.

"Ми повинні збільшити нашу підтримку України. Ми повинні протидіяти впливу Китаю та Росії", — заявила Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що НАТО охоронятиме підземні кабелі у морі. Також кілька днів тому Дональд Трамп закликав країни НАТО збільшити витрати на 5% на ВВП.