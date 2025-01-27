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НАТО возьмет подводные кабели под охрану — в чем основная причина

27 января 2025 05:32
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В повреждении подводного кабеля подозревают Россию и сейчас проводят расследование
Танкер Eagle S, который мог повредить кабель под водой. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Подводный волоконно-оптический кабель между Латвией и Швецией был поврежден, вероятно, в результате внешнего воздействия. По требованию Латвии, НАТО было вынуждено развернуть патрульные корабли в этом районе и начало расследование диверсии.

Об этом сообщает Reuters.

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Служба безопасности Швеции захватила контроль над судном Eagle S в рамках расследования, ведь именно это судно подозревают в умышленном повреждении кабеля с помощью якоря по заданию РФ.  

Премьер-министр Латвии Эвика Силина заявила, что ее правительство координирует действия с НАТО и другими странами региона Балтийского моря, чтобы выяснить обстоятельства этого инцидента.

НАТО уже заявило, что разместит фрегаты, патрульные самолеты и военно-морские беспилотники в Балтийском море, чтобы помочь защитить критическую инфраструктуру, и оставило за собой право принимать меры против кораблей, подозреваемых в создании угрозы безопасности.

Кабель, который оборвался в воскресенье, соединял латвийский город Вентспилс со шведским островом Готланд и был поврежден в исключительной экономической зоне Швеции, сообщили ВМС Латвии.

Напомним, в Балтийском море произошел инцидент с участием российского танкера. Судно Eagle S повредило несколько кабелей.

Тем временем продолжается ликвидация от аварии двух нефтяных танкеров, которые выбросили в Черное море несколько тонн нефтепродуктов. Россия скрывает реальные масштабы аварии, а тем временем экосистема моря серьезно пострадала.

россия НАТО Швеция Латвия интернет связь

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