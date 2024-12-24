Аварія російських танкерів в Керченській протоці — зафіксовано викиди дельфінів

Загиблі дельфіни. Ілюстративне фото: t.me/brdVP

Майже два тижні тому, 15 грудня, у Керченській протоці сталася аварія з двома танкерами РФ "Волгонефть-212" та "Вологнефть-239". Внаслідок цього розпочався витік мазуту у Чорне море і вже зафіксовано загиблих дельфінів.

Про це на сторінці у Facebook повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Читайте також:

Що відомо про витік нафти в Чорне море з танкерів РФ

Український науковий центр екології моря провів моделювання руху нафтопродуктів у Чорному морі на період з 23 до 29 грудня 2024 року.

Результати попередніх прогнозів підтвердилися — мазут вже досяг узбережжя російського міста Анапа.

Станом на 23 грудня пляма нафтопродуктів концентрується в районі Керченської протоки, однак під впливом течій та вітру вона поступово почне поширюватися.

Відомо, що зараз мазут продовжує витікати із затонулого танкера, забруднюючи Керченську протоку та узбережжя Криму. Крім того, поступово переміщується до відкритої акваторії Чорного моря.

Згідно з прогнозами, з 25 грудня нафтопродукти можуть рухатися у північно-західному напрямку, що створює загрозу для південного узбережжя Криму. У подальшому пляма може поширитися на північ, у напрямку Азовського моря.

Екологи попереджають про серйозну загрозу для прибережних природоохоронних зон України, включаючи Опукський природний заповідник та ландшафтний парк "Мис Такиль" у Криму.

Обсяг мазуту, який залишився на затонулому судні, невідомий, що ускладнює точне прогнозування. Також невідомо швидкість поширення. Повідомляється, що танкер "Волгонефть-212" перевозив близько чотирьох тонн мазуту.

Російський центр "Дельфа", який рятує дельфінів, інформує, що під час шторму 22 грудня частину мішків із зібраним мазутом було викинуло назад у море.

Зоозахисники повідомляють про масову загибель морських тварин. Зокрема, в околицях Новоросійська виявлено тіла восьми азовок (шести на березі та двох у воді без видимих слідів мазуту). У Станиці Благовіщенській виявлено азовку зі слідами забруднення мазутом, яка загинула кілька днів тому.

Загалом з 15 по 22 грудня зафіксовано загибель десяти азовок, причиною чого, ймовірно, став розлив нафтопродуктів.

Нагадаємо, що у Чорному та Азовському морях внаслідок аварії російських танкерів існує ризик екологічної катастрофи.

Також ми писали про те, що директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик розповів, як саме затонулі танкери РФ вплинуть на Азовське море.