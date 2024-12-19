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Азовське моря під загрозою — як вплине затонулі танкери РФ

19 грудня 2024 09:04
Анастасія Постоєнко - Редактор
Аварія російських танкерів в Керченській протоці — наслідки для Азовського моря
Плями від нафти та мазуту на узбережжі Азовського моря. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Аварія двох російських танкерів "Волгонефть 212" та "Волгонефть 239" поблизу Керченської протоки спричинила масштабне забруднення Азовського моря. Нафта, яку перевозили ці судна, потрапила в море і забруднила частину узбережжя Запорізької області, включаючи територію Приазовського національного природного парку.

Про це повідомив директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик у коментарі для "Суспільне".

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Директор парку Дмитро Воловик зазначив, що пляма нафтопродуктів поширилася вздовж узбережжя, зокрема в районі Степанівської коси, Кирилівки та заказника Федотова коса у напрямку Бирючого острова.

"Дуже серйозна пляма. Смуга викиду нафтопродуктів йде по Степанівській косі – 4,4 км, по господарській зоні, тобто Кирилівка – 18,7 приблизно км, заказник Федотова коса у бік Бирючого – 1,7 км.Тобто все узбережжя. Ми 100% знаємо. Що стосується нашої території природно-заповідного фонду, зайшов віджимний вітер і пляму паливно-мастильних матеріалів відганяє від берега", — розповів Воловик.

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Забруднення завдало серйозної шкоди екосистемі, особливо бентосу – природним фільтрам морського дна, які відіграють важливу роль у підтримці біологічного балансу.

Вплив на місцеву фауну також буде значним: водоплавні птахи, такі як чайки, перебувають під загрозою загибелі, а популяція бичка може значно скоротитися через порушення нересту.

Дмитро Воловик наголосив, що наразі складно оцінити повний масштаб забруднення через обмежений доступ до територій. Він також підкреслив бездіяльність російської окупаційної влади, яка не вживає заходів для ліквідації наслідків катастрофи. За його словами, ситуація може мати довгострокові негативні наслідки для всього Азовського моря.

Нагадаємо, "Грінпіс-Україна" заявив про витік нафтопродуктів у води Керченської протоки, яка з'єднує Чорне та Азовське море та попередив про серйозну екологічну катастрофу. Він відбувається внаслідок аварії двох російських танкерів.

Також раніше еколог пояснив чи загрозливим є явище опріснення води Чорного моря.

екологічна катастрофа екологічна загроза Азовське море Росія танкер

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