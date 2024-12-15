Танкери РФ загрожують Чорному морю — Грінпсіс б'є на сполох

У Чорному та Азовському морі загроза екологічної катастрофи
Внаслідок аварій російських танкерів у Чорному та Азовському морях існує ризик екологічної катастрофи. Туди виливаються понад 4 тонни нафтопродуктів.
Про це повідомила пресслужба "Грінпіс Україна" у неділю, 15 грудня.
Мілітаризація морів
Прямо зараз у води Керченської протоки, яка з’єднує Чорне та Азовське моря, виливаються 4300 тонн нафтопродуктів внаслідок аварії двох танкерів, які потрапили в шторм. Обидва судна доставляли паливо до російського флоту, система визначення їх геолокації була вимкнена 12 днів.
"Будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки", — наголосили екологи.
Якщо нафтопродукти винесе на берег, то це призведе до забруднення берегової лінії, яку буде дуже важко очистити. Водночас вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти: наприклад, мазут спричиняє більш помітний вплив на морську фауну.
"Якщо кораблі затонуть, то існує ймовірність довготривалого виливу нафти і нафтопродуктів", — додали в організації.
Нагадаємо, на початку грудня на Одещині близько шести кілометрів узбережжя були вкриті мертвою рибою. Причиною може бути погіршення погодних умов.
А вода у Чорному морі, особливо біля берегів, стає більш прісною. Еколог розповів, яка небезпека може загрожувати.
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