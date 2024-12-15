Танкеры РФ угрожают Черному морю — Гринпсис бьет тревогу

Нефть в море. Иллюстративное фото: Ассоциация реинтеграции Крыма

В результате аварий российских танкеров в Черном и Азовском морях существует риск экологической катастрофы. Туда выливается более 4 тонн нефтепродуктов.

Об этом сообщила пресс-служба "Гринпис Украина" в воскресенье, 15 декабря.

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Прямо сейчас в воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря, выливаются 4 300 тонн нефтепродуктов в результате аварии двух танкеров, попавших в шторм. Оба судна доставляли топливо в российский флот, система определения их геолокации была выключена 12 дней.

"Любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия", — подчеркнули экологи.

Если нефтепродукты вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которую будет очень трудно очистить. В то же время влияние на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти: например, мазут оказывает более заметное влияние на морскую фауну.

"Если корабли затонут, то существует вероятность длительного излияния нефти и нефтепродуктов", — добавили в организации.

Напомним, в начале декабря в Одесской области около шести километров побережья были покрыты мертвой рыбой. Причиной может стать ухудшение погодных условий.

А вода в Черном море, особенно у берегов, становится более пресной. Эколог рассказал, какая опасность может угрожать.