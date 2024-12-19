Авария российских танкеров в Керченском проливе — последствия для Азовского моря

Пятна от нефти и мазута на побережье Азовского моря. Фото: росСМИ

Авария двух российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" вблизи Керченского пролива вызвала масштабное загрязнение Азовского моря. Нефть, перевозимая этими суднами, попала в море и загрязнила часть побережья Запорожской области, включая территорию Приазовского национального природного парка.

Об этом сообщил директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик в комментарии для "Суспільне".

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Директор парка Дмитрий Воловик отметил, что пятно нефтепродуктов распространилось вдоль побережья, в частности, в районе Степановской косы, Кирилловки и заказника Федотова коса в направлении Бирючего острова.

"Очень серьезное пятно. Полоса выброса нефтепродуктов идет по Степановской косе — 4,4 км, по хозяйственной зоне, то есть Кирилловка - 18,7 примерно км, заказник Федотова коса в сторону Бирючего — 1,7 км. Мы 100% знаем. Что касается нашей территории природно-заповедного фонда, зашел отжимной ветер и пятно горюче-смазочных материалов отгоняет от берега", — рассказал Воловик.

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Загрязнение нанесло серьезный ущерб экосистеме, особенно бентосу – естественным фильтрам морского дна, которые играют немаловажную роль в поддержании биологического баланса.

Воздействие на местную фауну также будет значительным: водоплавающие птицы, такие как чайки, находятся под угрозой гибели, а популяция бычка может значительно сократиться из-за нарушения нереста.

Дмитрий Воловик подчеркнул, что сейчас сложно оценить полный масштаб загрязнения из-за ограниченного доступа к территориям. Он также подчеркнул бездействие российских оккупационных властей, которые не принимают меры для ликвидации последствий катастрофы. По его словам, ситуация может иметь долгосрочные негативные последствия для всего Азовского моря.

Напомним, "Гринпис-Украина" заявил об утечке нефтепродуктов в воды Керченского пролива, который соединяет Черное и Азовское море и предупредил о серьезной экологической катастрофе. Он происходит в результате аварии двух российских танкеров.

Также ранее эколог объяснил угрожающим ли явление опреснения воды Черного моря.