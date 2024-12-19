Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Азовское море под угрозой — как повлияет затонувшие танкеры РФ arrow

Азовское море под угрозой — как повлияет затонувшие танкеры РФ

19 декабря 2024 09:04
Анастасия Постоенко - Редактор
Авария российских танкеров в Керченском проливе — последствия для Азовского моря
Пятна от нефти и мазута на побережье Азовского моря. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Авария двух российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" вблизи Керченского пролива вызвала масштабное загрязнение Азовского моря. Нефть, перевозимая этими суднами, попала в море и загрязнила часть побережья Запорожской области, включая территорию Приазовского национального природного парка.

Об этом сообщил директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик в комментарии для "Суспільне".

Читайте также:

Пятно от нефти загрязнило значительную часть побережья Азовского моря

Директор парка Дмитрий Воловик отметил, что пятно нефтепродуктов распространилось вдоль побережья, в частности, в районе Степановской косы, Кирилловки и заказника Федотова коса в направлении Бирючего острова.

"Очень серьезное пятно. Полоса выброса нефтепродуктов идет по Степановской косе — 4,4 км, по хозяйственной зоне, то есть Кирилловка - 18,7 примерно км, заказник Федотова коса в сторону Бирючего — 1,7 км. Мы 100% знаем. Что касается нашей территории природно-заповедного фонда, зашел отжимной ветер и пятно горюче-смазочных материалов отгоняет от берега", — рассказал Воловик.

Российские затонувшие танкеры могут привести к массовому морю животных

Загрязнение нанесло серьезный ущерб экосистеме, особенно бентосу – естественным фильтрам морского дна, которые играют немаловажную роль в поддержании биологического баланса.

Воздействие на местную фауну также будет значительным: водоплавающие птицы, такие как чайки, находятся под угрозой гибели, а популяция бычка может значительно сократиться из-за нарушения нереста.

Дмитрий Воловик подчеркнул, что сейчас сложно оценить полный масштаб загрязнения из-за ограниченного доступа к территориям. Он также подчеркнул бездействие российских оккупационных властей, которые не принимают меры для ликвидации последствий катастрофы. По его словам, ситуация может иметь долгосрочные негативные последствия для всего Азовского моря.

Напомним, "Гринпис-Украина" заявил об утечке нефтепродуктов в воды Керченского пролива, который соединяет Черное и Азовское море и предупредил о серьезной экологической катастрофе. Он происходит в результате аварии двух российских танкеров.

Также ранее эколог объяснил угрожающим ли явление опреснения воды Черного моря.

экологическая катастрофа экологическая угроза Азовское море Россия танкер

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:14 Во Львове скандал из-за пандуса в доме — реакция Садового

09:06 Украину атаковали 85 БпЛА — в ПС заявили, сколько удалось сбить

09:04 Азовское море под угрозой — как повлияет затонувшие танкеры РФ

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

08:57 OpenAI представила новый способ использования ChatGPT

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

08:52 В Харьковской области ввели карантин из-за кота — что произошло

08:50 Оккупанты прорываются на направлениях — сводка Генштаба

08:45 Тарифы в 2025 году — повысят ли цену на газ с 1 января

08:44 В Филадельфии прошел забег в поддержку героев "Азовстали"

08:30 Кто штрафует за игнорирование повестки — юрист указал на нюанс

09:14 Во Львове скандал из-за пандуса в доме — реакция Садового

09:06 Украину атаковали 85 БпЛА — в ПС заявили, сколько удалось сбить

09:04 Азовское море под угрозой — как повлияет затонувшие танкеры РФ

08:57 OpenAI представила новый способ использования ChatGPT

08:52 В Харьковской области ввели карантин из-за кота — что произошло

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

08:50 Оккупанты прорываются на направлениях — сводка Генштаба

08:45 Тарифы в 2025 году — повысят ли цену на газ с 1 января

08:44 В Филадельфии прошел забег в поддержку героев "Азовстали"

08:30 Кто штрафует за игнорирование повестки — юрист указал на нюанс

08:29 Турция назвала условия своего военного присутствия в Сирии

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Text

13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине