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Из-за мазута из танкеров РФ произошел массовый выброс дельфинов

24 декабря 2024 02:46
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Авария российских танкеров в Керченском проливе - зафиксированы выбросы дельфинов
Погибшие дельфины. Иллюстративное фото: t.me/brdVP
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Около двух недель назад, 15 декабря, в Керченском проливе произошла авария с двумя танкерами РФ "Волгонефть-212" и "Вологнефть-239". В результате началась утечка мазута в Черное море и уже зафиксированы погибшие дельфины.

Об этом на странице Facebook сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Украинский научный центр экологии моря провел моделирование движения нефтепродуктов в Черном море на период с 23 по 29 декабря 2024 года.

Результаты предварительных прогнозов подтвердились — мазут уже достиг побережья российского города Анапа.

По состоянию на 23 декабря пятно нефтепродуктов концентрируется в районе Керченского пролива, однако под влиянием течений и ветра оно постепенно начнет распространяться.

Известно, что сейчас мазут продолжает вытекать из затонувшего танкера, загрязняя Керченский пролив и побережье Крыма. Кроме того, постепенно перемещается в открытую акваторию Черного моря.

Согласно прогнозам, с 25 декабря нефтепродукты могут двигаться в северо-западном направлении, что создает угрозу южному побережью Крыма. В дальнейшем пятно может распространиться на север, в направлении Азовского моря.

Экологи предупреждают о серьезной угрозе для прибрежных природоохранных зон Украины, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль" в Крыму.

Объем мазута, оставшегося на затонувшем судне, неизвестен, что затрудняет точное прогнозирование. Также неизвестна скорость распространения. Сообщается, что танкер "Волгонефть-212" перевозил около четырех тонн мазута.

Российский центр "Дельфа", спасающий дельфинов, сообщает, что во время шторма 22 декабря часть мешков с собранным мазутом было выброшено обратно в море.

Зоозащитники сообщают о массовой гибели морских животных. В частности, в окрестностях Новороссийска обнаружены тела восьми азовок (шесть на берегу и два в воде без видимых следов мазута). В Станице Благовещенской обнаружена азовка со следами загрязнения мазутом, погибшей несколько дней назад.

В общей сложности с 15 по 22 декабря зафиксирована гибель десяти азовок, причиной чего, вероятно, стал разлив нефтепродуктов.

Напомним, что в Черном и Азовском морях в результате аварии российских танкеров существует риск экологической катастрофы.

Также мы писали о том, что директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, как затонувшие танкеры РФ повлияют на Азовское море.

Черное море корабль Азовское море дельфины Россия танкер

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