У Фінляндії арештували танкер тіньового флоту РФ Eagle S, який міг пошкодити кабель у Балтиці

Нафтовий танкер Eagle S. Фото: AFP

Окружний суд Гельсінкі заарештував нафтовий танкер російського тіньового флоту Eagle S. Судно підозрюється у пошкодженні кабелю електропередач Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, а також чотирьох телекомунікаційних кабелів під час Різдва.

Про це пише видання Yle.

Читайте також:

Арешт танкера

За інформацією видання, танкер під прапором Островів Кука був затриманий поліцією 28 грудня та перенаправлений у фінські територіальні води. Наразі він стоїть біля Порвоо.

Адвокат компанії-власника судна Caravella Герман Люнгберг вимагає скасувати арешт, називаючи ситуацію "звичайною морською юридичною подією". За його словами, компанія готова співпрацювати, але рішення про арешт викликає питання.

Центральна кримінальна поліція заявляє, що танкер є ключовим доказом у справі. На борту проводяться технічні обстеження та допити екіпажу. Розслідування, за оцінками, триватиме кілька місяців.

Заяви про арешт подали компанії Fingrid, Elisa, Cinia та естонська Elering. Вони прагнуть забезпечити компенсацію за завдані збитки, враховуючи складну структуру власності судна та відсутність активів компанії-власника у Фінляндії.

Судові документи, надані Yle, свідчать, що компанії побоюються, що судно може покинути юрисдикцію Фінляндії, тому наполягають на негайному арешті.

Нагадаємо, російський танкер підозрюють у пошкодженні підводного кабелю між Фінляндією та Естонією. Національне бюро розслідувань Фінляндії (НБР) провело обстеження місця пошкодження електричного кабелю Estlink 2, який проходить по дну Балтійського моря, та виявило слід, що нагадує залишений волочінням якоря.

А 17 листопада невідомі перерізали кабель інтернет-зв'язку, що розташований у Балтійському морі. У Німеччині заявили про диверсію.