Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Повреждение кабелей в Балтийском море — суд арестовал танкер РФ arrow

Повреждение кабелей в Балтийском море — суд арестовал танкер РФ

3 января 2025 19:52
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
В Финляндии арестовали танкер теневого флота РФ Eagle S, который мог повредить кабель в Балтике
Нефтяной танкер Eagle S. Фото: AFP
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Окружной суд Хельсинки арестовал нефтяной танкер российского теневого флота Eagle S. Судно подозревается в повреждении кабеля электропередач Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четырех телекоммуникационных кабелей во время Рождества.

Об этом пишет издание Yle.

Читайте также:

Арест танкера

По информации издания, танкер под флагом Островов Кука был задержан полицией 28 декабря и перенаправлен в финские территориальные воды. В настоящее время он стоит возле Порвоо.

Адвокат компании-владельца судна Caravella Герман Люнгберг требует отменить арест, называя ситуацию "обычным морским юридическим событием". По его словам, компания готова сотрудничать, но решение об аресте вызывает вопросы.

Центральная уголовная полиция заявляет, что танкер является ключевой уликой в деле. На борту проводятся технические обследования и допросы экипажа. Расследование, по оценкам, продлится несколько месяцев.

Заявления об аресте подали компании Fingrid, Elisa, Cinia и эстонская Elering. Они стремятся обеспечить компенсацию за нанесенный ущерб, учитывая сложную структуру собственности судна и отсутствие активов компании-владельца в Финляндии.

Судебные документы, предоставленные Yle, свидетельствуют, что компании опасаются, что судно может покинуть юрисдикцию Финляндии, поэтому настаивают на немедленном аресте.

Напомним, российский танкер подозревают в повреждении подводного кабеля между Финляндией и Эстонией. Национальное бюро расследований Финляндии (НБР) провело обследование места повреждения электрического кабеля Estlink 2, который проходит по дну Балтийского моря, и обнаружило след, напоминающий оставленный волочением якоря.

А 17 ноября неизвестные перерезали кабель интернет-связи, расположенный в Балтийском море. В Германии заявили о диверсии.

Финляндия Балтийское море нефть арест Россия танкер

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:15 Топ-30 украиноязычных каналов у YouTube — какое место Новини.LIVE

20:00 Проблемы с реестром "Оберіг" — возможно ли бронирование

19:52 Повреждение кабелей в Балтийском море — суд арестовал танкер РФ

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

19:27 Рекомендации по дегустации виски Glen Grant

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

19:11 Враг массированно атаковал Днепропетровщину — есть жертвы

19:09 Переводы заробитчан в Украину упали на сотни млн долларов, — НБУ

18:52 Как одесситам узнать о статусе своей пенсии — инструкция

18:44 В МОН сказали, на сколько стало меньше учителей с начала войны

18:18 Ракетная атака по Чернигову — из-за обстрела погиб человек

20:15 Топ-30 украиноязычных каналов у YouTube — какое место Новини.LIVE

20:00 Проблемы с реестром "Оберіг" — возможно ли бронирование

19:52 Повреждение кабелей в Балтийском море — суд арестовал танкер РФ

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

19:27 Рекомендации по дегустации виски Glen Grant

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

19:11 Враг массированно атаковал Днепропетровщину — есть жертвы

19:09 Переводы заробитчан в Украину упали на сотни млн долларов, — НБУ

18:52 Как одесситам узнать о статусе своей пенсии — инструкция

18:44 В МОН сказали, на сколько стало меньше учителей с начала войны

18:18 Ракетная атака по Чернигову — из-за обстрела погиб человек

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года