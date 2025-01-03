В Финляндии арестовали танкер теневого флота РФ Eagle S, который мог повредить кабель в Балтике

Нефтяной танкер Eagle S. Фото: AFP

Окружной суд Хельсинки арестовал нефтяной танкер российского теневого флота Eagle S. Судно подозревается в повреждении кабеля электропередач Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четырех телекоммуникационных кабелей во время Рождества.

Об этом пишет издание Yle.

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Арест танкера

По информации издания, танкер под флагом Островов Кука был задержан полицией 28 декабря и перенаправлен в финские территориальные воды. В настоящее время он стоит возле Порвоо.

Адвокат компании-владельца судна Caravella Герман Люнгберг требует отменить арест, называя ситуацию "обычным морским юридическим событием". По его словам, компания готова сотрудничать, но решение об аресте вызывает вопросы.

Центральная уголовная полиция заявляет, что танкер является ключевой уликой в деле. На борту проводятся технические обследования и допросы экипажа. Расследование, по оценкам, продлится несколько месяцев.

Заявления об аресте подали компании Fingrid, Elisa, Cinia и эстонская Elering. Они стремятся обеспечить компенсацию за нанесенный ущерб, учитывая сложную структуру собственности судна и отсутствие активов компании-владельца в Финляндии.

Судебные документы, предоставленные Yle, свидетельствуют, что компании опасаются, что судно может покинуть юрисдикцию Финляндии, поэтому настаивают на немедленном аресте.

Напомним, российский танкер подозревают в повреждении подводного кабеля между Финляндией и Эстонией. Национальное бюро расследований Финляндии (НБР) провело обследование места повреждения электрического кабеля Estlink 2, который проходит по дну Балтийского моря, и обнаружило след, напоминающий оставленный волочением якоря.

А 17 ноября неизвестные перерезали кабель интернет-связи, расположенный в Балтийском море. В Германии заявили о диверсии.