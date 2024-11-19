Пошкодження кабелів зв'язку у Балтійському морі — Пісторіус висунув теорію

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters

Вранці 17 листопада невідомі перерізали кабель інтернет-зв'язку, що розташований у Балтійському морі. У Німеччині заявили про диверсію.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед зустріччю з колегами з ЄС у Брюсселі, пише Reuters.

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Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Пісторіус заявив, що пошкодження двох підводних телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі слід вважати диверсією. За його словами, поки немає жодних доказів, які вказували б на якусь певну країну.

"Ми змушені констатувати, не знаючи конкретно, від кого це походить, що це "гібридна" акція. І ми також повинні припустити, ще не знаючи цього, що це диверсія", — сказав Пісторіус журналістам.

Кабелі, які були перерізані 17 листопада, забезпечують інтернет-зв’язок між Скандинавією та Центральною Європою. Один із них з'єднує Фінляндію і Німеччину, а інший — Швецію і Литву.

"Ніхто не вірить, що ці кабелі були перерізані випадково. Я також не хочу вірити у версії, що це були корабельні якорі, які випадково спричинили пошкодження", — зауважив міністр оборони Німеччини.

Речник ЗС Литви повідомив, що регіональні члени НАТО спільно оцінюють те, що сталося, та додав, що військово-морські сили посилили патрулювання.

Зауважимо, кілька тижнів тому США попереджали, що Росія проводитиме потенційні диверсійні операції на цих критично важливих об'єктах.

Нагадаємо, пошкодження кабелю у Балтійському морі призвело до зниження пропускної здатності інтернету. Попри несправність, зв'язок для користувачів відновили.

Раніше ми повідомляли про те, що НАТО посилює оборону у стратегічно важливих районах Балтійського та Чорного морів. Це необхідно для стримування потенційної агресії Росії.