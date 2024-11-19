Повреждение кабелей связи в Балтийском море — Писториус выдвинул теорию

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters

Утром 17 ноября неизвестные перерезали кабель интернет-связи, расположенный в Балтийском море. В Германии заявили о диверсии.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус перед встречей с коллегами из ЕС в Брюсселе, пишет Reuters.

Читайте также:

Повреждение кабелей в Балтийском море

Писториус заявил, что повреждение двух подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море следует считать диверсией. По его словам, пока нет никаких доказательств, которые указывали бы на какую-то определенную страну.

"Мы вынуждены констатировать, не зная конкретно, от кого это происходит, что это "гибридная" акция. И мы также должны предположить, еще не зная этого, что это диверсия", — сказал Писториус журналистам.

Кабели, которые были перерезаны 17 ноября, обеспечивают интернет-связь между Скандинавией и Центральной Европой. Один из них соединяет Финляндию и Германию, а другой — Швецию и Литву.

"Никто не верит, что эти кабели были перерезаны случайно. Я также не хочу верить в версии, что это были корабельные якоря, которые случайно вызвали повреждения", — отметил министр обороны Германии.

Представитель ВС Литвы сообщил, что региональные члены НАТО совместно оценивают произошедшее и добавил, что военно-морские силы усилили патрулирование.

Заметим, несколько недель назад США предупреждали, что Россия будет проводить потенциальные диверсионные операции на этих критически важных объектах.

Напомним, повреждение кабеля в Балтийском море привело к понижению пропускной способности интернета. Несмотря на неисправность, связь для пользователей была восстановлена.

Ранее мы сообщали о том, что НАТО усиливает оборону в стратегически важных районах Балтийского и Черного морей. Это нужно для сдерживания возможной агрессии России.