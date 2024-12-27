Аварія в Чорному морі — РФ приховує реальну кількість нафтопродуктів

Російський нафтовий танкер. Фото: росЗМІ

Після аварії російських танкерів у Чорному морі Росія приховує справжню кількість нафтопродуктів. На цю мить внаслідок аварії постраждали вже сотні тисяч живих організмів.

Про це повідомила голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в ефірі Київ24.

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Росія приховує кількість нафтопродуктів

За словами Тимочко, масштаби катастрофи російських танкерів у Чорному морі будуть більш помітні вже влітку. При цьому експертка каже, що на цей час внаслідок аварії постраждали вже сотні тисяч живих організмів.

Після цього Росія приховує справжню кількість своїх нафтопродуктів у Чорному морі.

Що передувало

Нагадаємо, 15 грудня поблизу Керченської протоки в Чорному морі через потужний шторм зазнали пошкоджень два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Обидва — збудовані у 1980-х роках.

За словами еколога Владислава Балінського, внаслідок аварії у море могли потрапити 8,6 тис. тонн мазуту. Експерт стверджує у коментарі виданню УСІ, що вже влітку пляма може дістатися узбережжя Одещини.

Вже за два дні у Керченській протоці в районі порту Кавказ тонуло російське нафтоналивне судно.

А 27 грудня у Чорному морі зазнав аварії четвертий танкер РФ. Це судно входило до так званого "тіньового флоту" Росії і перевозило підсанкційну нафту.