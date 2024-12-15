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Біля Керчі шторм розламав два судна РФ з нафтопродуктами — відео

15 грудня 2024 13:01
Аркадій Пастула - Редактор
Потужний шторм біля Керчі розламав навпіл два російські танкери
Російське судно "Волгонефть-212". Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Біля берегів Керчі у неділю, 15 грудня, потужний шторм розламав навпіл два російські судна з нафтопродуктами. Йдеться про "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Шторм розламав російські судна

Один з танкерів росіян перевозив чотири тонни мазуту. За інформацією росЗМІ, щонайменше 15 членів екіпажу опинилися у воді. 

Вже понад чотири години вони чекають на порятунок.

Відомо, що на допомогу екіпажу з Керчі вийшов буксир "Меркурій" і вилетів російський Мі-8 з рятувальниками.

Нагадаємо, 13 грудня у Воронезькій області автобус із пораненими окупантами зіткнувся з вантажівкою "УРАЛ", у якій перебували інші загарбники. Внаслідок аварії є загиблі та поранені.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у Краснодарському краї згорів ворожий літак Су-30.

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