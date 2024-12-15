Потужний шторм біля Керчі розламав навпіл два російські танкери

Біля Керчі шторм розламав два судна РФ з нафтопродуктами — відео
Біля берегів Керчі у неділю, 15 грудня, потужний шторм розламав навпіл два російські судна з нафтопродуктами. Йдеться про "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239".
Про це повідомляють росЗМІ.
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Шторм розламав російські судна
Один з танкерів росіян перевозив чотири тонни мазуту. За інформацією росЗМІ, щонайменше 15 членів екіпажу опинилися у воді.
Вже понад чотири години вони чекають на порятунок.
Відомо, що на допомогу екіпажу з Керчі вийшов буксир "Меркурій" і вилетів російський Мі-8 з рятувальниками.
Нагадаємо, 13 грудня у Воронезькій області автобус із пораненими окупантами зіткнувся з вантажівкою "УРАЛ", у якій перебували інші загарбники. Внаслідок аварії є загиблі та поранені.
Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у Краснодарському краї згорів ворожий літак Су-30.
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