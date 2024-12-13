У Новосибірську горів військовий об'єкт

Пожежа у Новосибірську. Фото: скриншот

В Росії у Новосибірську горів великий військовий об'єкт. Вогонь охопив велику площу приміщення.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Пожежа у Новосибірську

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що пожежа сталася на воєнному об'єкті.

"Він належав компанії, яка забезпечувала діяльність стратегічно важливих об'єктів та підприємств Росії, зокрема — енергетичної інфраструктури, підприємств, що виготовляють вибухо-захисне обладнання", — повідомив Коваленко.

В Росії тим часом ЗМІ замовчують подробиці щодо об'єкта. Там лише додали, що вогонь локалізовували, аби він не перекинувся на адміністративні приміщення. Про жертв чи постраждалих наразі інформації немає. Також невідомо чому сталась пожежа на об'єкті.

Нагадаємо, нещодавно у Чечні пролунав сильний вибух у приміщенні МВС.

Тим часом новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що виступає проти дозволу Україні бити вглиб по території Росії.