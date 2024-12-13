В Новосибирске горел военный объект

Пожар в Новосибирске. Фото: скриншот

В России в Новосибирске горел крупный военный объект. Огонь охватил большую площадь помещения.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Пожар в Новосибирске

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко заявил, что пожар произошел на военном объекте.

"Он принадлежал компании, которая обеспечивала деятельность стратегически важных объектов и предприятий России, в частности — энергетической инфраструктуры, предприятий, производящих взрыво-защитное оборудование", — сообщил Коваленко.

В России тем временем СМИ умалчивают о подробностях объекта. Там лишь добавили, что огонь локализовали, чтобы он не опрокинулся на административные помещения. О жертвах или пострадавших пока нет информации. Также неизвестно, почему произошел пожар на объекте.

Напомним, недавно в Чечне раздался сильный взрыв в помещении МВД.

Между тем, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против разрешения Украине бить вглубь по территории России.