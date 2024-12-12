Вибухи у Грозному 12 грудня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

У ніч проти 12 грудня у місті Грозному Чеченської республіки, яка входить до складу Росії, пролунали вибухи. Місцеві кажуть про атаку БпЛА на будівлю МВС.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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За словами місцевих жителів, на околицях міста починаючи з 00:55 за місцевим часом було чути кілька вибухів.

Як стверджується, місто атакували дрони. За попередньою інформацією, спрацювало ППО.

Офіційної інформації про подію немає, а дані місцевих різняться. Одні кажуть, що було попадання по будівлі другого полку МВС, інші кажуть, що дрон був все ж таки збитий, а на землі знайдені уламки БпЛА.

Нагадаємо, що цієї ночі як мінімум один вибух пролунав у Курську. До чого він привів, поки що невідомо.

Також ми повідомляли, що вчора вночі українські дрони атакували нафтобазу у Брянську, після чого на НПЗ "Транснефть" почалася пожежа. У Генштабі ЗСУ атаку підтвердили.