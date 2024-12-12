Взрывы в Грозном 12 декабря

В Чечне прогремели взрывы — атаковано государственное здание
В ночь на 12 декабря в городе Грозном Чеченской республики, которая входит в состав России, прогремели взрывы. Местные говорят об атаке БпЛА на здание МВД.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Взрывы в Чечне 12 декабря
По словам местных жителей, в окрестностях города начиная с 00:55 по местному времени было слышно несколько взрывов.
Как утверждается, город атаковали дроны. По предварительной информации, сработало ПВО.
Официальной информации о произошедшем нет, а данные местных разнятся. Одни говорят, что было попадание по зданию второго полка МВД, другие говорят, что дрон был все же сбили, а на земле найдены обломки БпЛА.
Напомним, что этой ночью как минимум один взрыв прогремел в Курске. К чему он привел, пока неизвестно.
Также мы сообщали, что вчера ночью украинские дроны атаковали нефтебазу в Брянске, после чего на НПЗ "Транснефть" возник пожар. В Генштабе ВСУ атаку подтвердили.
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