Мощный шторм возле Керчи разломал пополам два российских танкера

Возле Керчи шторм разломал два суда РФ с нефтепродуктами — видео
У берегов Керчи в воскресенье, 15 декабря, мощный шторм разломал пополам два российских суда с нефтепродуктами. Речь идет о "Волгонефти-212" и "Волгонефти-239".
Об этом сообщают росСМИ.
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Шторм разломал российские суда
Один из танкеров россиян перевозил четыре тонны мазута. По информации росСМИ, по меньшей мере 15 членов экипажа оказались в воде.
Уже более четырех часов они ждут спасения.
Известно, что на помощь экипажу из Керчи вышел буксир "Меркурий" и вылетел российский Ми-8 со спасателями.
Напомним, 13 декабря в Воронежской области автобус с ранеными оккупантами столкнулся с грузовиком "УРАЛ", в котором находились другие захватчики. В результате аварии есть погибшие и раненые.
Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в Краснодарском крае сгорел вражеский самолет "Су-30".
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