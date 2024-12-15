Мощный шторм возле Керчи разломал пополам два российских танкера

Российское судно "Волгонефть-212". Фото: росСМИ

У берегов Керчи в воскресенье, 15 декабря, мощный шторм разломал пополам два российских суда с нефтепродуктами. Речь идет о "Волгонефти-212" и "Волгонефти-239".

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

Шторм разломал российские суда

Один из танкеров россиян перевозил четыре тонны мазута. По информации росСМИ, по меньшей мере 15 членов экипажа оказались в воде.

Уже более четырех часов они ждут спасения.

Известно, что на помощь экипажу из Керчи вышел буксир "Меркурий" и вылетел российский Ми-8 со спасателями.

Напомним, 13 декабря в Воронежской области автобус с ранеными оккупантами столкнулся с грузовиком "УРАЛ", в котором находились другие захватчики. В результате аварии есть погибшие и раненые.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в Краснодарском крае сгорел вражеский самолет "Су-30".