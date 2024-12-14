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У РФ автобус з пораненими окупантами врізався в УРАЛ— відео

14 грудня 2024 16:30
Євгенія Брюховецька - редактор
У Воронезькій області сталася ДТП за участі великої кількості військових РФ - відео
ДТП. Ілюстративне фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

У Воронезькій області Росії увечері в п'ятницю, 13 грудня, автобус з пораненими окупантами врізався в УРАЛ з іншими військовими РФ. Щонайменше п'ятеро росіян загинули, багато постраждали.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Так, автобус окупантами, які отримали поранення на війні в Україні, здійснив лобове зіткнення з автомобілем УРАЛ, в якому перебували інші російські військові. 

За даними ЗМІ, внаслідок аварії загинули п'ятеро військових ЗС РФ та ще 46 — поранені. Наразі офіційні особи ДТП не коментували.

Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії згорів винищувач Су-30, а також було знищено три локомотиви.

Крім того, бійці Сил спеціальних операцій завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції "Стальной конь" в Орловській області Росії.

ДТП російські війська аварія окупанти автобуси Росія

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