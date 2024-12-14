У Воронезькій області сталася ДТП за участі великої кількості військових РФ - відео

У РФ автобус з пораненими окупантами врізався в УРАЛ— відео
У Воронезькій області Росії увечері в п'ятницю, 13 грудня, автобус з пораненими окупантами врізався в УРАЛ з іншими військовими РФ. Щонайменше п'ятеро росіян загинули, багато постраждали.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Смертельна ДТП з окупантами у РФ
Так, автобус окупантами, які отримали поранення на війні в Україні, здійснив лобове зіткнення з автомобілем УРАЛ, в якому перебували інші російські військові.
За даними ЗМІ, внаслідок аварії загинули п'ятеро військових ЗС РФ та ще 46 — поранені. Наразі офіційні особи ДТП не коментували.
Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії згорів винищувач Су-30, а також було знищено три локомотиви.
Крім того, бійці Сил спеціальних операцій завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції "Стальной конь" в Орловській області Росії.
Читайте Новини.LIVE!