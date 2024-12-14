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В РФ автобус с ранеными оккупантами врезался в УРАЛ — видео

14 декабря 2024 16:30
Евгения Брюховецкая - редактор
В Воронежской области произошло ДТП с участием большого количества военных РФ
ДТП. Иллюстративное фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Воронежской области России вечером в пятницу, 13 декабря, автобус с ранеными оккупантами врезался в "Урал" с другими военными РФ. По меньшей мере, пятеро россиян погибли, много пострадавших.

Об этом пишут российские СМИ.

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Так, автобус оккупантами, которые получили ранения на войне в Украине, совершил лобовое столкновение с автомобилем "Урал", в котором находились другие российские военные.

По данным СМИ, в результате аварии погибли пятеро военных ВС РФ и еще 46 ранены. По состоянию на сейчас официальные лица ДТП не комментировали.

Напомним, в Краснодарском крае России сгорел истребитель Су-30, а также были уничтожены три локомотива.

Кроме того, бойцы Сил специальных операций нанесли удар по линейно-производственной диспетчерской станции "Стальная лошадь" в Орловской области России.

ДТП российские войска авария оккупанты автобусы Россия

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