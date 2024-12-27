Авария в Черном море — РФ скрывает реальное количество нефтепродуктов

Российский нефтяной танкер. Фото: росСМИ

После аварии российских танкеров в Черном море Россия скрывает количество нефтепродуктов. На этот момент в результате аварии пострадали уже сотни тысяч живых организмов.

Об этом сообщила глава всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в эфире Киев24.

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Россия скрывает количество нефтепродуктов

По словам Тимочко, масштабы крушения российских танкеров в Черном море будут более заметны уже летом. При этом эксперт говорит, что на данный момент в результате аварии пострадали уже сотни тысяч живых организмов.

После этого Россия скрывает настоящее количество своих нефтепродуктов в Черном море.

Что предшествовало

Напомним, 15 декабря вблизи Керченского пролива в Черном море из-за мощного шторма потерпели повреждения два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оба построены в 1980-х годах.

По словам эколога Владислава Балинского, в результате аварии в море могли попасть 8,6 тыс. тонн мазута. Эксперт утверждает в комментарии изданию УСІ, что уже летом пятно может добраться до побережья Одесской области.

Уже через два дня в Керченском проливе в районе порта Кавказ потонуло российское нефтеналивное судно.

А 27 декабря в Черном море потерпел аварию четвертый танкер РФ. Это судно входило в так называемый "теневой флот" России и перевозило подсанкционную нефть.