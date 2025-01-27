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НАТО візьме підводні кабелі під охорону — в чому основна причина

27 січня 2025 05:32
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У пошкодженні підводного кабелю підозрюють Росію і зараз проводять розслідування
Танкер Eagle S, який міг пошкодити кабель під водою. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Підводний волоконно-оптичний кабель між Латвією та Швецією був пошкоджений, ймовірно, внаслідок зовнішнього впливу. На вимогу Латвії, НАТО було змушено розгорнути патрульні кораблі в цьому районі та розпочало розслідування диверсії. 

Про це повідомляє Reuters

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Служба безпеки Швеції захопила контроль над судном Eagle S у рамках розслідування, адже саме це судно підозрюють у навмисному пошкодженні кабелю за допомогою якоря за завданням РФ.  

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліна заявила, що її уряд координує дії з НАТО та іншими країнами регіону Балтійського моря, щоб з'ясувати обставини цього інциденту.

НАТО вже заявило, що розмістить фрегати, патрульні літаки та військово-морські безпілотники в Балтійському морі, щоб допомогти захистити критичну інфраструктуру, і залишило за собою право вживати заходів проти кораблів, підозрюваних у створенні загрози безпеці.

Кабель, який обірвався в неділю, з’єднав латвійське місто Вентспілс зі шведським островом Готланд і був пошкоджений у виключній економічній зоні Швеції, повідомили ВМС Латвії. Провайдери зв’язку змогли переключитися на альтернативні маршрути передачі.

Нагадаємо, у Балтійському морі стався інцидент за участі російського танкера. Судно Eagle S пошкодило кілька кабелів.

Тим часом триває ліквідація від аварії двох нафтових танкерів, які викинули в Чорне море кілька тонн нафтопродуктів. Росія приховує реальні масштаби аварії, а тим часом екосистема моря серйозно постраждала.

росія НАТО Швеція Латвія інтернет зв'язок

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