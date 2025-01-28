Шольц и Фредериксен обсудили безопасность Европы и помощь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости усиления оборонного потенциала стран НАТО и Европейского Союза. Он отметил во время выступления перед встречей с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Берлине важность увеличения оборонных расходов из-за угроз со стороны России.

Об этом сообщает Tagesshau.

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Олаф Шольц прокомментировал сообщения о недавних повреждениях еще одного подводного кабеля.

"Буквально вчера снова поступили сообщения о повреждении еще одного подводного кабеля. Это свидетельствует об угрозе со стороны российского теневого флота", — сказал Олаф Шольц.

По словам Шольца, операция НАТО Baltic Sentry улучшит защиту Балтийского моря и критической инфраструктуры на морском дне.

"И мы согласны с тем, что мы должны укреплять европейскую часть НАТО и дальше увеличивать расходы на оборону", — добавил он.

Шольц призвал поддерживать Украину

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и Олаф Шольц вместе подчеркнули важность противостояния влиянию России и Китая, а также призвали к усилению международной координации.

"Мы должны увеличить нашу поддержку Украины. Мы должны противодействовать влиянию Китая и России", — заявила Метте Фредериксен.

Напомним, недавно стало известно, что НАТО будет охранять подземные кабели в море. Также несколько дней назад Дональд Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на 5% на ВВП.