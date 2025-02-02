Война в Украине — генсек НАТО заверил, что проигрыш невозможен

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Сейчас фронт в Украине движется в "неправильном направлении". Вместе с тем, войну Россия не выиграет. Для этого Украине нужно обеспечить наилучшее возможное положение.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild в воскресенье, 2 февраля.

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Как отметил генсек НАТО, сейчас россияне ежедневно теряют в войне в Украине около 1000-1500 человек. Это цена того, что фронт движется в "неправильном направлении" для Украины.

"Наша задача — сделать так, чтобы они никогда не достигли своих целей. Поэтому нет: Украина не проиграет. И мы должны поддержать ее в том, чтобы она стала сильнее", — подчеркнул Рютте.

Он добавил, что нельзя быть наивными относительно Путина и напомнил, что РФ сделала в Буче. Именно поэтому, убежден Рютте, мирное условие должно быть надежным. По его словам, нужно сделать так, чтобы Путин никогда больше не завоевал даже одного квадратного километра Украины.

"Шаг первый: мы должны обеспечить, чтобы Украина находилась в наилучшем возможном положении. Мы должны продолжать поддерживать их оружием и обучать их солдат. И если они однажды хотят договориться о мире, они должны посадить Путина за стол переговоров. Но я не могу вам точно описать, какими будут эти дискуссии. У меня уже есть идеи, как это может выглядеть", — отметил генсек НАТО.

Рютте отметил, что не будет рассказывать подробности относительно вероятных переговоров. Он пояснил, что это может дать Путину больше понимания ситуации. Генсек НАТО также добавил, что проявлять слабость нельзя. Иначе, убежден Рютте, Россия может попробовать "еще что-то, так же как в Украине".

"Это будет маленький секрет. Только конец известен: Путин больше никогда не попытается", — подчеркнул Рютте.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны НАТО и ЕС должны усилить оборонный потенциал. Он призвал Альянс увеличить расходы на оборону.

Украина готова делиться боевым опытом с Североатлантическим альянсом. Кроме того, в Минобороны заявили об активной работе над тем, чтобы украинская армия эффективно взаимодействовала с силами НАТО.