Встреча Сырского с главой ВК НАТО — о чем шла речь

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. Фото: Telegram/Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины встретился с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. Чиновник прибыл с визитом в Украину.

Об этом Александр Сырский написал в Telegram в субботу, 8 февраля.

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Встреча Сырского с Каво Драгоне

Как отметил Главнокомандующий ВСУ, он поздравил Джузеппе Каво Драгоне с назначением на высшую военную должность в НАТО. Сырский также поблагодарил Альянс за военную помощь и поддержку.

"Проинформировал адмирала Драгоне о текущих потребностях Сил обороны Украины в вооружении и военной технике и о ситуации на линии боевого соприкосновения, которая остается сложной", — отметил Сырский.

Сообщение Александра Сырского. Фото: скриншот

Также речь шла о реформе в украинской армии. Сейчас войско переводят на корпусную систему, чтобы повысить эффективность управления.

Встреча Александра Сырского с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. Фото: Telegram/Александр Сырский

Напомним, следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля. Его возглавит Великобритания.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что Россия не выиграет войну в Украине. По его словам, партнеры должны сделать для этого все возможное и усилить Украину.