Членство України в НАТО — Рютте зробив шокуючу заяву

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: скриншот

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україні не обіцяли членство в Альянсі за підсумками мирних переговорів з Росією. За його словами, цього ніколи не говорили.

Про це Марк Рютте сказав на пресконференції у четвер, 13 лютого.

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За словами Рютте, незалежно від результатів перемовин, необхідно забезпечити, щоб російський диктатор Володимир Путін ніколи більше не напав на Україну.

"Але ніколи Україні не було обіцяно, що в рамках домовленості про мир буде НАТО, членство НАТО", — зазначив генсек Альянсу.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп висловив думку, що членство України в НАТО є непрактичним.

Також український лідер Володимир Зеленський зазначив, що наразі Україна не приєднається до НАТО. Він додав, що в майбутньому є два можливі варіанти.