Володимир Зеленський пояснив, чи зможе Україна вступити до НАТО

Володимир Зеленський. Фото: АрміяІнформ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна поки що не вступить до НАТО. Проте він зазначив, що в цій ситуації можливі два варіанти — або Україна буде в Альянсі, або Альянс в Україні.

Про це Зеленський заявив у середу, 12 лютого.

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Україна поки що не вступить до НАТО

"Нас поки що ніхто не запрошує в НАТО. Я постійно про це говорив... Ми хочемо в НАТО, але США, Німеччина та Угорщина нас там не бачать. Поки що", — пояснив президент.

Зеленський зазначив, що Україні потрібні реальні гарантії безпеки, а не такі, як Будапештський меморандум, який у підсумку став "обміном на папір".

Також Зеленський прокоментував боєздатність ЗСУ. Він звернув увагу, що українські воїни зуміли зупинити армію Путіна.

"Всі ці розмови про кроки… про реформи та новий рівень української армії… Ну куди вже вище? Ми зупинили Путіна", — зазначив Зеленський.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп прокоментував свою розмову з Володимиром Зеленським. Він зазначив, що глава нашої держави прагне досягнення миру.

Нагадаємо, 12 лютого Трамп поспілкувався з Путіним. Однією з тем розмови була війна в Україні.