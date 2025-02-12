Владимир Зеленский объяснил, сможет ли Украина вступить в НАТО

Владимир Зеленский. Фото: АрмияИнформ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина пока не вступит в НАТО. Однако он отметил, что в этой ситуации возможны два варианта — либо Украина будет в Альянсе, либо Альянс в Украине.

Об этом Зеленский заявил в среду, 12 февраля.

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Украина пока не вступит в НАТО

"Нас пока никто не приглашает в НАТО. Я постоянно об этом говорил... Мы хотим в НАТО, но США, Германия и Венгрия нас там не видят. Пока что", — пояснил президент.

Зеленский отметил, что Украине нужны реальные гарантии безопасности, а не такие, как Будапештский меморандум, который в итоге стал "обменом на бумагу".

Также Зеленский прокомментировал боеспособность ВСУ. Он обратил внимание, что украинские воины сумели остановить армию Путина.

"Все эти разговоры о шагах... о реформах и новом уровне украинской армии... Ну куда уже выше? Мы остановили Путина", — отметил Зеленский.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп прокомментировал свой разговор с Владимиром Зеленским. Он отметил, что глава нашего государства стремится к достижению мира.

Напомним, 12 февраля Трамп пообщался с Путиным. Одной из тем разговора была война в Украине.