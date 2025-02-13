Членство Украины в НАТО — Рютте сделал шокирующее заявление

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: скриншот

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине не обещали членство в Альянсе по итогам мирных переговоров с Россией. По его словам, этого никогда не говорили.

Об этом Марк Рютте сказал на пресс-конференции в четверг, 13 февраля.

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По словам Рютте, независимо от результатов переговоров, необходимо обеспечить, чтобы российский диктатор Владимир Путин никогда больше не напал на Украину.

"Но никогда Украине не было обещано, что в рамках договоренности о мире будет НАТО, членство НАТО", — отметил генсек Альянса.

Напомним, Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что членство Украины в НАТО является непрактичным.

Также украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что пока Украина не присоединится к НАТО. Он добавил, что в будущем есть два возможных варианта.