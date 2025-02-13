Членство Украины в НАТО — Рютте сделал шокирующее заявление

В НАТО заявили, что не обещали Украине членство после переговоров
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине не обещали членство в Альянсе по итогам мирных переговоров с Россией. По его словам, этого никогда не говорили.
Об этом Марк Рютте сказал на пресс-конференции в четверг, 13 февраля.
Членство Украины в НАТО
По словам Рютте, независимо от результатов переговоров, необходимо обеспечить, чтобы российский диктатор Владимир Путин никогда больше не напал на Украину.
"Но никогда Украине не было обещано, что в рамках договоренности о мире будет НАТО, членство НАТО", — отметил генсек Альянса.
Напомним, Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что членство Украины в НАТО является непрактичным.
Также украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что пока Украина не присоединится к НАТО. Он добавил, что в будущем есть два возможных варианта.
Читайте Новини.LIVE!