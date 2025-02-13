Марк Рютте проведет переговоры с Владимиром Зеленским в Мюнхене

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: скриншот

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это произойдет завтра, 14 февраля, в Мюнхене.

Об этом Марк Рютте сказал на пресс-конференции в четверг, 13 февраля.

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Переговоры Рютте с Зеленским

"Прежде всего, первый, кому президент Трамп позвонил после разговора с Путиным, был президент Зеленский. Они разговаривали час. Завтра президент Зеленский встретится с вице-президентом Вэнсом. У меня завтра будут переговоры с Зеленским в Мюнхене", — подчеркнул Рютте

По его словам, они тесно координируют действия между США и Украиной, а также с европейскими союзниками.

Напомним, Рютте отметил, что Украине не было обещано вступление в НАТО в результате мирных переговоров с Россией.

Также Рютте подчеркнул, что он не позволит заключения новых Минских соглашений относительно войны в Украине.