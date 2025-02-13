Зеленський заявив, що Європа стурбована відсутністю сигналів щодо її участі в переговорах

Президент України Володимир Зеленський відповідає на запитання журналістів. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент України Володимир Зеленський заявив про занепокоєність Європи. Йдеться про те, що Сполучені Штати Америки не дають сигналів щодо її місця за столом перемовин.

Про це український лідер сказав журналістам у четвер, 13 лютого.

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"Європа занепокоєна тим, що США не дають сигналів щодо її місця за столом перемовин", — наголосив Зеленський.

За його словами, про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зеленський зауважив, що під час візиту міністра фінансів США Скотта Бессента до Києва він наголосив на тому, що 80% внеску у війну належать Європі та Україні, а США — лише 20%.

Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас виступила із заявою про мирні переговори, зазначивши, що до цього процесу мають бути залучені як Європа, так і Україна.

Також Зеленський зазначив, що Україна не погодиться на перемовини без її участі.