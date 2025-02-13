Зеленский заявил, что Европа обеспокоена отсутствием сигналов относительно ее участия в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обеспокоенности Европы. Речь идет о том, что Соединенные Штаты Америки не дают сигналов относительно ее места за столом переговоров.

Об этом украинский лидер сказал журналистам в четверг, 13 февраля.

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Обеспокоенность Европы

"Европа обеспокоена тем, что США не дают сигналов относительно ее места за столом переговоров", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, об этом рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Зеленский отметил, что во время визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев он отметил, что 80% вклада в войну принадлежат Европе и Украине, а США — только 20%.

Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас выступила с заявлением о мирных переговорах, отметив, что к этому процессу должны быть привлечены как Европа, так и Украина.

Также Зеленский отметил, что Украина не согласится на переговоры без ее участия.