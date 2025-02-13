Україна не прийме мирні перемовини без її участі — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Главком

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не прийме будь-які двосторонні мирні перемовини без її участі. Головним завданням є не допустити, щоб усе пішло за планом Володимира Путіна.

Про це Зеленський сказав у коментарі для "Ми-Україна" у четвер, 13 лютого.

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Жодних перемовин без участі України

"Головне, щоб все не пішло по плану Путіна, коли він хоче зробити все, щоб перемовини у нього були двосторонні, він зі США", — пояснив наміри Путіна Зеленський.

Глава держави зазначив, що як незалежна держава Україна не може допустити проведення жодних переговорів без її участі.

"Я дуже чітко артикулюю це нашим партнерам. Будь-які домовленості без нашої участі, про Україну, а не інші теми, ми не будемо приймати", — підвів риску Зеленський.

Також ми писали, що Трамп провів півторагодинну телефонну розмову з Путіним, під час якої йшлося про війну в Україні. Нагадаємо, Трамп після розмови із Зеленським зазначив, що український лідер прагне досягнення миру.