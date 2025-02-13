Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Украина не примет мирные переговоры без ее участия — Зеленский arrow

Украина не примет мирные переговоры без ее участия — Зеленский

13 февраля 2025 15:46
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Украина не примет мирные переговоры без ее участия — Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Главком
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не примет любые двусторонние мирные переговоры без ее участия. Главной задачей является не допустить, чтобы все пошло по плану Владимира Путина.

Об этом Зеленский сказал в комментарии для "Ми-Україна" в четверг, 13 февраля.

Читайте также:

Никаких переговоров без участия Украины

"Главное, чтобы все не пошло по плану Путина, когда он хочет сделать все, чтобы переговоры у него были двусторонние, он с США", — пояснил намерения Путина Зеленский.

Глава государства отметил, что как независимое государство Украина не может допустить проведения никаких переговоров без ее участия.

"Я очень четко артикулирую это нашим партнерам. Любые договоренности без нашего участия, об Украине, а не другие темы, мы не будем принимать", — подвел черту Зеленский.

Также мы писали, что Трамп провел полуторачасовой телефонный разговор с Путиным, во время которого речь шла о войне в Украине. Напомним, Трамп после разговора с Зеленским отметил, что украинский лидер стремится к достижению мира.

Владимир Зеленский США переговоры Украина Россия
Реклама
Реклама
Реклама