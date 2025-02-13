Украина не примет мирные переговоры без ее участия — Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Главком

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не примет любые двусторонние мирные переговоры без ее участия. Главной задачей является не допустить, чтобы все пошло по плану Владимира Путина.

Об этом Зеленский сказал в комментарии для "Ми-Україна" в четверг, 13 февраля.

Читайте также:

Никаких переговоров без участия Украины

"Главное, чтобы все не пошло по плану Путина, когда он хочет сделать все, чтобы переговоры у него были двусторонние, он с США", — пояснил намерения Путина Зеленский.

Глава государства отметил, что как независимое государство Украина не может допустить проведения никаких переговоров без ее участия.

"Я очень четко артикулирую это нашим партнерам. Любые договоренности без нашего участия, об Украине, а не другие темы, мы не будем принимать", — подвел черту Зеленский.

Также мы писали, что Трамп провел полуторачасовой телефонный разговор с Путиным, во время которого речь шла о войне в Украине. Напомним, Трамп после разговора с Зеленским отметил, что украинский лидер стремится к достижению мира.