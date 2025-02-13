Україна та Європа мають брати участь у мирних переговорах — заява Каллас

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Фото: скриншот з відео

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас зробила заяву щодо мирних переговорів. За її словами, до них повинні бути залучені Європа та Україна.

Про це Кая Каллас заявила у четвер, 13 лютого.

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Каллас наголосила, що Європа підтримає Україну, якщо Київ не погодиться на умови мирної угоди, укладеної між США та Росією.

За її словами, для того, аби будь-яка угода спрацювала, до переговорів повинні залучити Європу та Україну. Вона каже, що поступатися Москві ще до початку розмови є поганою тактикою.

Каллас зазначила, що виключення України з процесу вступу до НАТО в обмін на так звані "гарантії безпеки" є не шляхом до миру, а поступкою Кремлю.

"Чому ми віддаємо Росії все, що вона хоче? Вони кажуть, що це не буде членство в НАТО, але це будуть інші гарантії безпеки. Тоді питання мають бути поставлені всіма — що це за гарантії безпеки насправді? І, знаєте, бути в НАТО, де ми маємо ці структури, — це насправді найкраща гарантія безпеки", — каже вона.

Каллас зазначила, що не потрібно знімати це з порядку денного, перш ніж розпочнуться переговори.

"Це гра на руку Росії. Це саме те, чого вона досягає. Чому ми даруємо їй ще до початку переговорів? Політика умиротворення ніколи не працювала", — додала головна дипломатка ЄС.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на жодні двосторонні мирні переговори без своєї участі.

Також глава Пентагону Піт Гегсет запевнив, що прагнення США сприяти мирним переговорам із Росією не означає зраду України.