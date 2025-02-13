Розмова Путіна і Трампа — що буде з Україною

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Розмова президент США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна свідчить про те, що "Росія виграла цю війну". Переговори ведуться "через голови українців та європейців".

Таку думку висловився професор міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масала під час спілкування з німецьким таблоїдом BILD.

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Масала наголосив, що розмова Трампа і Путіна щодо закінчення війни в Україні став несподіванкою не лише для Європейського Союзу, а й для українського президента Володимира Зеленського. Він дізнався про діалог вже після його закінчення.

Аналітик вважає, що Європі не буде місця за столом переговорів і доведеться "приймати готовий результат".

"Це апокаліптичний сценарій. Перемовини ведуться через голови українців та європейців. Європейцям не буде місця за столом перемовин. Вам доведеться прийняти результат. І, на жаль, схоже, це стосується й України", — сказав аналітик.

На його думку, Путін постарається зберегти під своїм контролем окуповані українські території та запобігти подальшому економічному тиску на РФ, адже саме це змусило б диктатора піти на компроміс.

"Путін рукоплескатиме. Це найкраще, що могло статись з ним. Європейські сили безпеки не зупинять його від скоєння ще однієї атаки на решту України через кілька років. Відтак, Путін виграв цю війну. Він досяг того, що американці вийшли з цього конфлікту", — наголосив Масала.

Нагадаємо, ввечері 12 лютого Трамп підтвердив розмову з Путіним. Зокрема, вони обговорили війну в Україні.

Під час цього діалогу російський диктатор запросив президента США до Москви. Телефонна розмова між ними тривала півтори години.

Водночас експосадовець Білого дому гостро відреагував на розмову з Путіним. Джон Болтон вважає, що після цього у Кремлі "п’ють горілку прямо з пляшки".