Разговор Путина и Трампа — что будет с Украиной

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Разговор президент США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина свидетельствует о том, что "Россия выиграла эту войну". Переговоры ведутся "через головы украинцев и европейцев".

Такое мнение высказался профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала во время общения с немецким таблоидом BILD.

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Масала отметил, что разговор Трампа и Путина об окончании войны в Украине стал неожиданностью не только для Европейского Союза, но и для украинского президента Владимира Зеленского. Он узнал о диалоге уже после его окончания.

Аналитик считает, что Европе не будет места за столом переговоров и придется "принимать готовый результат".

"Это апокалиптический сценарий. Переговоры ведутся через головы украинцев и европейцев. Европейцам не будет места за столом переговоров. Вам придется принять результат. И, к сожалению, похоже, это касается и Украины",— сказал Масала.

По его мнению, Путин постарается сохранить под своим контролем оккупированные украинские территории и предотвратить дальнейшее экономическое давление на РФ, ведь именно это заставило бы диктатора пойти на компромисс.

"Путин будет аплодировать. Это лучшее, что могло произойти с ним. Европейские силы безопасности не остановят его от совершения еще одной атаки на остальную Украину через несколько лет. Следовательно, Путин выиграл эту войну. Он достиг того, что американцы вышли из этого конфликта", — подчеркнул Масала.

Напомним, вечером 12 февраля Трамп подтвердил разговор с Путиным. В частности, они обсудили войну в Украине.

Во время этого диалога российский диктатор пригласил президента США в Москву. Телефонный разговор между ними длился полтора часа.

В то же время экс-чиновник Белого дома остро отреагировал на разговор с Путиным. Джон Болтон считает, что после этого в Кремле "пьют водку прямо из бутылки".