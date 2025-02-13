Украина и Европа должны участвовать в мирных переговорах — заявление Каллас

Главный дипломат ЕС Кая Каллас. Фото: скриншот из видео

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас сделала заявление относительно мирных переговоров. По ее словам, к ним должны быть привлечены Европа и Украина.

Об этом Кая Каллас заявила в четверг, 13 февраля.

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Каллас подчеркнула, что Европа поддержит Украину, если Киев не согласится на условия мирного соглашения, заключенного между США и Россией.

По ее словам, для того, чтобы любое соглашение сработало, к переговорам должны привлечь Европу и Украину. Она говорит, что уступать Москве еще до начала разговора является плохой тактикой.

Каллас отметила, что исключение Украины из процесса вступления в НАТО в обмен на так называемые "гарантии безопасности" является не путем к миру, а уступкой Кремлю.

"Почему мы отдаем России все, что она хочет? Они говорят, что это не будет членство в НАТО, но это будут другие гарантии безопасности. Тогда вопросы должны быть поставлены всеми — что это за гарантии безопасности на самом деле? И, знаете, быть в НАТО, где мы имеем эти структуры, — это на самом деле лучшая гарантия безопасности", — говорит она.

Каллас отметила, что не нужно снимать это с повестки дня, прежде чем начнутся переговоры.

"Это игра на руку России. Это именно то, чего она достигает. Почему мы дарим ей еще до начала переговоров? Политика умиротворения никогда не работала", — добавила главный дипломат ЕС.

Напомним, Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не согласится ни на какие двусторонние мирные переговоры без своего участия.

Также глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что стремление США способствовать мирным переговорам с Россией не означает предательство Украины.