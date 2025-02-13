Владимир Зеленский пересказал интересную деталь разговора с Трампом

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора сказал Дональду Трампу, что он находится в "большей реальности" относительно российского диктатора Владимира Путина. Глава государства также подчеркнул, что не доверяет словам российского диктатора.

Об этом Зеленский заявил в четверг, 13 февраля.

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По словам Зеленского, Трамп воспринимает российского диктатора как лидера государства, а Президент Украины — как врага. В связи с этим Зеленский не доверяет словам Путина относительно завершения войны.

Президент также добавил, что не обсуждал с американским коллегой вопрос присоединения Украины к НАТО.

"О НАТО мы не говорили. Я ему сказал, что без гарантии безопасности это просто невозможно", — пояснил Зеленский.

Ранее Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В частности, они обсудили возможные переговоры с Россией.

Напомним, 14 февраля Зеленский проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Рютте в Мюнхене.