Владимир Зеленский пересказал интересную деталь разговора с Трампом

Зеленский пересказал интересную деталь разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора сказал Дональду Трампу, что он находится в "большей реальности" относительно российского диктатора Владимира Путина. Глава государства также подчеркнул, что не доверяет словам российского диктатора.
Об этом Зеленский заявил в четверг, 13 февраля.
Слова Зеленского к Трампу
По словам Зеленского, Трамп воспринимает российского диктатора как лидера государства, а Президент Украины — как врага. В связи с этим Зеленский не доверяет словам Путина относительно завершения войны.
Президент также добавил, что не обсуждал с американским коллегой вопрос присоединения Украины к НАТО.
"О НАТО мы не говорили. Я ему сказал, что без гарантии безопасности это просто невозможно", — пояснил Зеленский.
Ранее Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В частности, они обсудили возможные переговоры с Россией.
Напомним, 14 февраля Зеленский проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Рютте в Мюнхене.
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