Трамп назвал, почему началась война в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал причину войны в Украине. По его словам, началом стало заявление экс-лидера Штатов Джо Байдена относительно членства в НАТО.

Об этом Дональд Трамп сказал на пресс-конференции в четверг, 13 февраля.

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Начало войны в Украине

"Байден сказал, что Украина может вступить в НАТО", — ответил Трамп на вопрос, почему началась война в Украине.

По его словам, любая страна на месте России "также бы этого не позволила".

Напомним, 13 февраля Трамп в Овальном кабинете заявил, что Украина будет за столом переговоров об окончании войны.

Также появились детали телефонного разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским 12 февраля.