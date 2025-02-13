Трамп назвал, почему началась война в Украине

Трамп назвал причину войны в Украине — видео
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал причину войны в Украине. По его словам, началом стало заявление экс-лидера Штатов Джо Байдена относительно членства в НАТО.
Об этом Дональд Трамп сказал на пресс-конференции в четверг, 13 февраля.
Начало войны в Украине
"Байден сказал, что Украина может вступить в НАТО", — ответил Трамп на вопрос, почему началась война в Украине.
По его словам, любая страна на месте России "также бы этого не позволила".
Напомним, 13 февраля Трамп в Овальном кабинете заявил, что Украина будет за столом переговоров об окончании войны.
Также появились детали телефонного разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским 12 февраля.
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