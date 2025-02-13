Трамп ответил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему сначала позвонил российскому диктатору Владимиру Путину, а не украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

На этот вопрос Дональд Трамп ответил на пресс-конференции в четверг, 13 февраля.

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Трамп не считает, что сначала нужно было звонить Зеленскому.

"Кто-то говорит, что я должен был первым позвонить Зеленскому. Но я так не считаю. Нам нужно узнать, хочет Россия заключить соглашение или нет. Я знаю, что Зеленский хочет заключить соглашение, потому что он мне об этом сказал", — отметил лидер США.

По его словам, после разговора с Путиным он узнал, что Россия также хочет заключить соглашение.

Членство Украины в НАТО

Трамп заявил, что до сих пор согласен с позицией главы Пентагона Пита Хегсета относительно отсутствия Украины в НАТО в рамках дипломатического урегулирования войны.

"Я не вижу, как страна в том положении, в котором находится Россия, позволит им присоединиться к НАТО. Я не вижу, как это может произойти", — добавил он.

Напомним, Трамп заявил, что война в Украине началась из-за слов бывшего президента США Джо Байдена о возможности ее вступления в НАТО.

Ранее Трамп отметил, что Украина будет за столом переговоров об окончании войны.