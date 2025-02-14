Трампа заявив, що США, Україна і Росія проведуть зустріч у Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч США, України та Росії з приводу завершення війни. За його словами, вона відбудеться наступного тижня в Саудівській Аравії.

Про це Трамп сказав під час пресконференції у Білому домі 13 лютого.

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"Представники США, України та Росії наступного тижня проведуть зустріч у Саудівській Аравії щодо врегулювання війни", — сказав Трамп.

Зазначимо, що раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може бути в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що в четвер, 13 лютого, спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Трамп і Путін доручили своїм помічникам готувати зустріч між ними. Зокрема, Росія вже формуєте команду переговірників.

Також ми писали про анонс Трампа, який заявив, що високопосадовці України, РФ і США зустрінуться завтра на Мюнхенській конференції з безпеки. Водночас радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин сказав, що жодної зустрічі з росіянами не передбачається, оскільки наразі немає узгодженої позиції США, Європи та України щодо завершення війни.