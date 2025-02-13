Советник Зеленского Литвин заявил, что разговора с россиянами в Мюнхене не будет

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Уже завтра, 14 февраля, начнется Мюнхенская конференция по безопасности 2025 года, на которой ключевым вопросом будет Украина. Однако разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится.

Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, сообщили в Офисе Президента.

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Будет ли разговор с россиянами

"Относительно постов в Telegram, которых сейчас много, о якобы россиянах и Мюнхене: украинская позиция неизменна. Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира", — сказал Литвин.

Он отметил, что только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами, но таковой сейчас нет.

"За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится", — резюмировал советник президента Украины.

Отметим, несколько часов назад президент США Дональд Трамп заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча не только Америки и Украины, но и России.

"Высокопоставленные люди Украины, России и США завтра встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности", — сказал Трамп.

Напомним, что в среду президент США провел отдельные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. С каждой из сторон была договоренность о том, что команды каждой из двух стран начинают работать с командой Трампа по окончанию войны в Украине. В частности, с украинской стороны это подтвердил глава ОП Андрей Ермак.