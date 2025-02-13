Радник Зеленського Литвин заявив, що розмови з росіянами у Мюнхені не буде

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Вже завтра, 14 лютого, почнеться Мюнхенська конференція з безпеки 2025 року, на якій ключовим питанням буде Україна. Проте розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається.

Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин, повідомили в Офісі Президента.

Читайте також:

Чи буде розмова з росіянами

"Щодо постів в Telegram, яких зараз багато, про нібито росіян і Мюнхен: українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру", — сказав Литвин.

Він зазначив, що тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами, але такої зараз немає.

"За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається", — резюмував радник президента України.

Зазначимо, декілька годин тому президент США Дональд Трамп заявив, що на Мюнхенській безпековій конференції відбудеться зустріч не тільки Америки та України, але й Росії.

"Високопоставлені люди України, Росії та США завтра зустрінуться на Мюнхенській конференції з безпеки", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що у середу президент США провів окремі розмови з президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. З кожною зі сторін була домовленість про те, що команди кожної з двох країн починають працювати з командою Трампа щодо закінчення війни в Україні. Зокрема, з української сторони це підтвердив глава ОП Андрій Єрмак.