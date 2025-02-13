Трамп заявив про зустріч представників РФ, України та США у Мюнхені 14 лютого

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що на Мюнхенській безпековій конференції відбудеться зустріч не тільки Америки й України, але й Росії.

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції у четвер, 13 лютого.

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Зустріч представників РФ, України та США

Лідер Штатів наголосив, що на полях Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч за участю представників України та РФ.

"У нас завтра зустріч у Мюнхені. Росія буде там із нашими людьми. Україна також запрошена. Я точно не знаю, хто представлятиме якусь країну. Високопоставлені люди України, Росії та США завтра зустрінуться на Мюнхенській конференції з безпеки", — зазначив Трамп.

Наразі офіційно анонсована лише зустріч Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Нагадаємо, під час пресконференції Трамп пояснив, чому спочатку зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну, а не лідеру України Володимиру Зеленському.

Також Трамп заявив, що війна в Україні розпочалася через висловлювання колишнього президента США Джо Байдена про вступ країни до НАТО.