Трамп заявив про зустріч представників РФ, України та США у Мюнхені 14 лютого

Трамп анонсував зустріч представників України, США та РФ завтра
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що на Мюнхенській безпековій конференції відбудеться зустріч не тільки Америки й України, але й Росії.
Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції у четвер, 13 лютого.
Зустріч представників РФ, України та США
Лідер Штатів наголосив, що на полях Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч за участю представників України та РФ.
"У нас завтра зустріч у Мюнхені. Росія буде там із нашими людьми. Україна також запрошена. Я точно не знаю, хто представлятиме якусь країну. Високопоставлені люди України, Росії та США завтра зустрінуться на Мюнхенській конференції з безпеки", — зазначив Трамп.
Наразі офіційно анонсована лише зустріч Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса.
Нагадаємо, під час пресконференції Трамп пояснив, чому спочатку зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну, а не лідеру України Володимиру Зеленському.
Також Трамп заявив, що війна в Україні розпочалася через висловлювання колишнього президента США Джо Байдена про вступ країни до НАТО.
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