Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Трамп анонсував зустріч представників України, США та РФ завтра arrow

Трамп анонсував зустріч представників України, США та РФ завтра

13 лютого 2025 22:49
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп заявив про зустріч представників РФ, України та США у Мюнхені 14 лютого
Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що на Мюнхенській безпековій конференції відбудеться зустріч не тільки Америки й України, але й Росії. 

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції у четвер, 13 лютого.

Читайте також:

Зустріч представників РФ, України та США

Лідер Штатів наголосив, що на полях Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч за участю представників України та РФ.

"У нас завтра зустріч у Мюнхені. Росія буде там із нашими людьми. Україна також запрошена. Я точно не знаю, хто представлятиме якусь країну. Високопоставлені люди України, Росії та США завтра зустрінуться на Мюнхенській конференції з безпеки", — зазначив Трамп.

Наразі офіційно анонсована лише зустріч Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Нагадаємо, під час пресконференції Трамп пояснив, чому спочатку зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну, а не лідеру України Володимиру Зеленському.

Також Трамп заявив, що війна в Україні розпочалася через висловлювання колишнього президента США Джо Байдена про вступ країни до НАТО.

США Дональд Трамп Україна Росія Мюнхенська безпекова конференція 2025
Реклама
Реклама
Реклама