Трамп заявил о встрече представителей РФ, Украины и США в Мюнхене 14 февраля

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча не только Америки и Украины, но и России.

Об этом Дональд Трамп сказал на пресс-конференции в четверг, 13 февраля.

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Лидер Штатов подчеркнул, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча с участием представителей Украины и РФ.

"У нас завтра встреча в Мюнхене. Россия будет там, с нашими людьми. Украина также приглашена. Я точно не знаю, кто будет представлять какую страну. Высокопоставленные люди Украины, России и США завтра встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности", — отметил Трамп.

Сейчас официально анонсирована только встреча Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса.

Напомним, во время пресс-конференции Трамп объяснил, почему сначала позвонил российскому диктатору Владимиру Путину, а не лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

Также Трамп заявил, что война в Украине началась из-за высказывания бывшего президента США Джо Байдена о вступлении страны в НАТО.