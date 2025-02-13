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У Росії заявили, що Трамп і Путін доручили підготовку до зустрічі

13 лютого 2025 13:53
Карина Приходько - Редактор
Трамп і Путін готуються до зустрічі — що кажуть в Росії
Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: АР
Карина Приходько - Редактор

У Кремлі заявили, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін доручили своїм помічникам готуватися до зустрічі між ними. Росія вже формує команду перемовників.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

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Пєсков заявив, що дату та місце зустрічі зможуть назвати лише після того, як опрацюють усі деталі. За його словами, Росія вже формує команду "перемовників" з США. Її склад також буде оголошений пізніше. Крім того, зараз також невідомо, коли американські перемовники прибудуть до Росії.

Коментуючи розмову Путіна і Трампа, речник Кремля заявив, що вони не обговорювали тимчасово окуповані території України та санкції проти Росії. 

Нагадаємо, Європа наполягає на участі в переговорах. Очільник МЗС України наголосив, що маючи негативний досвід укладення угод Україна прагне укласти ту, яка принесе стійку безпеку та дійсно справедливий мир.

Водночас аналітик Карло Масала заявив, що Україні і Європі не буде місця за столом переговорів. Розмова Путіна і Трампа свідчить про те, що "Росія вже виграла війну". 

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