Європа вимагає своєї участі в переговорах щодо війни в Україні

Міністри закордонних справ. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у середу, 12 лютого, прибув до Парижа з робочим візитом. Там він взяв участь багатосторонніх безпекових переговорах із європейськими колегами.

Про це повідомила пресслужба МЗС у четвер, 13 лютого.

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Також участь в заході взяли голови МЗС Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Сполученого Королівства, глава дипломатії ЄС та єврокомісар з питань оборони, присвячених довгостроковій безпеці України та решти Європи.

Вони обмінялися думками щодо взаємодії із новою адміністрацією США та посилення безпеки. Сибіга подякував за запрошення французькому міністру Жану-Ноелю Барро й наголосив на необхідності дотримання принципів "нічого про Україну без України" та "нічого про Європу без Європи".

Очільник МЗС України зазначив, що "ми готові відігравати важливу роль" у зміцнені євроатлантичної безпеки завдяки своїй сильній армії, технологіям, оборонній промисловості та унікальному досвіду.

Він зауважив, що маючи негативний досвід укладення угод Україна прагне укласти ту, яка принесе стійку безпеку та дійсно справедливий мир. За словами Сибіги, це можливо лише з позиції сили.

За підсумками переговорів наші союзники підтвердили готовність зберігати та зміцнювати підтримку, зокрема військову. Очільники МЗС Європи домовилися працювати разом із США заради досягнення справедливого та стійкого миру в Україні та довгострокової безпеки в Європі.

Нагадаємо, вчора Сибіга заявив про прибуття до Парижу з робочим візитом та повідомив порядок денний.

Днями після зустрічі з британським колегою Девідом Леммі Сибіга повідомив, що Британія надасть ще 3 мільйони фунтів Україні.