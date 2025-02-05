Британія надасть 3 млн фунтів для розширення ініціативи Продовольство з України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Велика Британія надасть ще три мільйони фунтів. Кошти спрямують для розширення ініціативи "Продовольство з України".

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу з міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі у середу, 5 лютого.

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Розширення ініціативи "Продовольство з України"

"Британія надає 3 млн фунтів для розширення ініціативи "Продовольство з України", — наголосив Сибіга.

Крім того, він подякував Леммі за розширення санкцій проти російського тіньового флоту. За словами Сибіги, Київ найближчим часом розпочне використання коштів з позики в понад 2 млрд фунтів, наданої Лондоном. Ці гроші були отримані завдяки замороженим активам Росії.

Нагадаємо, 5 лютого Сибіга повідомив про новий пакет допомоги від Британії у розмірі 55 млн фунтів.

Раніше посол України у Британії Валерій Залужний розповів про візит до Києва Девіда Леммі.